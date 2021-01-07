شكرا لقرائتكم خبر عن أسطول من المراكب الشراعية للترويج لبطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين زقزوق مدير التسويق لبطولة العالم لكرة اليد، والمقرر إنطلاقها خلال أيام قليلة في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، على أرض مصر، أنه سيتم إنطلاق أسطول من المراكب الشراعية في النيل للترويج للبطولة في شكل جديد بعدما لاقت سيارات الترويج استحساناً لدى الجماهير.

وأشار مدير التسويق لبطولة العالم لكرة اليد، أن العديد من الترويجات للبطولة تحمل بالتزامن أشكالا للحد من فيروس كورونا المستجد وضرورة التباعد وإرتداء الكمامات لدى الجماهير وذلك لتنفيذ الترويج مع مراعاة الحفاظ على سلامة الجماهير والحد من انتشار فيروس كورونا فالبطولة تقوم في ظروف صعبة ، ونلقى دعما كاملا من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، الذي يتفانى في تحقيق كل ما تتطلبة لجان البطولة للظهور الجيد أمام العالم .

واختتم زقزوق تصريحاته بأن الأغنية الخاصة بالبطولة والتي سيقوم بغنائها الفنان تامرة حسني جاهزة للإذاعة، وتمنى مدير التسويق ظهور البطولة بالشكل اللائق بإسم مصر وسلامة كل المشاركين في البطولة فلاول مرة يشارك 32 دولة.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قام بمساء أمس بجولة تفقدية للصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر، والتي من المقرر أن تقام فيها بطولة العالم لكرة اليد.

ياتي ذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها الدكتور أشرف صبحي في إطار الوقوف علي آخر الاستعدادات لاستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد والتي ستنطلق في غضون أيام قليلة.