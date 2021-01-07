شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يكشف حقيقة مفاوضات مصطفى فتحى ومحمد فاروق فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادى سيراميكا، حقيقة دخول النادى فى مفاوضات مع مصطفى فتحى لاعب الزمالك السابق، ومحمد فاروق لاعب بيراميدز، وقال البطاوى عن ذلك فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" عبر قناة أون تايم سبورت ، فى أسماء كثيرة معروضة على لجنة الكرة ولكن لم نحسم الأمر ونركز حالياً على مباراة الأهلى، ومعظم لاعبى سيراميكا أصحاب خبرات وهذا ساعدنا على انسجامهم سريعاً.

أضاف: محمد فاروق لاعب كبير وفى دائرة اهتمامتنا ولكن بعد مباراة الأهلى سنعقد اجتماع يوم السبت لتحديد المراكز التى نريدها واللاعبين الذين سنتعاقد معهم.

وأقيم أمس الأربعاء، الاجتماع الأمني لمباراة سيراميكا مع الأهلي، التي ستقام في السابعة والنصف مساء غدا الجمعة، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وشددت التعليمات الأمنية على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بالإضافة إلى حضور 25 فردًا لكل ناد، يمثل أعضاء مجلس إدارة النادي، وضيوفهم، على أن يحضر عدد محدد من أعضاء المركز الإعلامي لكل ناد،ولن يسمح بدخول أي فرد آخر غير المذكور أسمائهم في الكشوف سالفة الذكر.

ويجلس الفريق الضيف "النادي الأهلي" على يمين المقصورة الرئيسية، بينما يجلس أصحاب الأرض على اليسار، كما تم الاتفاق على مواعيد تحرك كل فريق إلى الاستاد، وكذلك مواعيد المغادرة.

وشدد الاجتماع الأمني على أن المباراة بدون جمهور، ولن يتم السماح بدخول أي شخص خارج القائمة المتفق عليها.