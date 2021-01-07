شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حينما بكى لاعبو الزمالك بعد ثلاثية صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختلف الأجواء داخل غرفة ملابس أى فريق وفقا لنتيجة المباراة ولا ينسى لاعبو الزمالك كواليس غرفة الملابس داخل ملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا الخاص بنادى صن داونز الجنوب أفريقى بعد الخسارة أمامه بثلاثية نظيفة فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2016.

لاعبو الزمالك دخلوا فى نوبة بكاء شديدة داخل غرفة الملابس عقب خسارتهم أمام فريق صن داونز بثلاثة أهداف دون رد، بسبب تعقد موقف الفريق وصعوبة التعويض فى مباراة العودة فى مصر، وحاول محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك احتواء زملائه وقتها والرفع من روحهم المعنوية بعد الخسارة وعدم فقدان الأمل والتركيز على خوض مباراة العودة.

وفاز صن داونز بلقب دورى أبطال أفريقيا عام 2016 على حساب الزمالك بعد حسم مباراة الذهاب فى جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة، وأحرز هدف التقدم عن طريق أنتونى لافور فى الدقيقة 31 من انفراد تام بحارس الزمالك أحمد الشناوى، وعزز التقدم لصن داونز جوزيف لانجيرمان فى الدقيقة 40، وأحرز مدافع الزمالك إسلام جمال الهدف الثالث لصن داونز عن طريق الخطأ فى مرماه فى الدقيقة 47 ثم فاز الأبيض بهدف وحيد فى العودة، أحرز النيجيرى ستانلى ليخسر اللقب بعدما أصبحت نتيجة مباراة المباراتين 3-1 لبطل جنوب أفريقيا والذى كان يقوده وقتها موسيمانى المدير الفنى للأهلى.