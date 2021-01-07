شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365" .. الزمالك يعلن فرض غرامات "الحديث بدون أذن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت إدارة الكرة بنادي الزمالك قرارا لفرض مزيد من الانضباط داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمى للقلعة البيضاء منذ قليل، وقررت إدارة الكرة منع أي لاعب من التصريحات الإعلامية إلا بموافقة كتابية من المشرف العام على الكرة أو مدير الكرة بالنادي.

كما تؤكد إدارة الكرة بنادي الزمالك وفقا لما ذكره الموقع الرسمي على تطبيق لائحة الفريق الداخلية على جميع اللاعبين الذين خالفوا نظام التصريحات الإعلامية في الفترة الأخيرة، كما يتم تطبيق اللائحة على جميع اللاعبين بشأن الالتزام بالتدريبات وذلك لفرض مزيد من الانضباط الفترة القادمة.

ويأتى قرار الزمالك تأكيدا لما نشره الخليج 365، بخصوص فرض غرامات على الثنائي يوسف أوباما ومصطفي محمد لظهورهما إعلاميا دون الحصول علي موافقة واذن مكتوب من إدارة النادي، وكذلك فرجاني ساسي بعدما أبلغ إدارة النادي بعودته الأربعاء الماضي من تونس، ولكنه قام بتأجيل موعد الوصول دون الحصول علي اذن من الإدارة.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيام اشرف قاسم المشرف علي الكرة باتخاذ قرار بتطبيق اللائحة الداخلية بالفريق علي جميع اللاعبين وكل لاعب سيتم توقيع الغرامة المناسبة للتصرف الذي قام به ، مشددا المصدر علي ان العثوبات سيتم تطبيقها علي اللاعبين فور التأكد من مخالفتهم للائحة.

فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيام التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك ووكيله مهند عون باجراء عدة اتصالات ببعض مسئولي أندية الامارات والسعودية للوصول لاتفاق يقضي بشراء الـ 6 شهور الأخيرة في عقد فرجاني ساسي مع الزمالك ويرحل عن النادي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويتبقي في عقد فرجاني ساسي 6 شهور ، ويرغب اللاعب في الرحيل عن الأبيض في الوقت الحالي، الا ان كل العروض التي تلقاها من أندية ترغب في التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده مع الزمالك رسميا.

ومن المنتظر وصول فرجاني ساسي الي مصر غدا عقب الراحة التي حصل عليها طوال الأسبوع الجاري وتحديدا منذ نهاية مباراة الزمالك وانبي التي أقيمت السبت الماضي، وسيتم استبعاد فرجاني ساسي من مباراة طلائع الجيش المقبلة والمقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة من الدورى.

من ناحية أخرى أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، بيانًا رسميًا، بشأن عروض الإحتراف التى تلقاها عدد من لاعبى الفريق الكروى الأول فى الفترة الأخيرة، وجاء فى مقدمتهم مصطفى محمد مهاجم الفريق، والذى تلقى عرضًا للاحتراف فى صفوف سانت اتيان الفرنسى، فضلاً عن فرجانى ساسى الذى مازال يماطل فى التجديد بسبب العروض التى تلقاها مؤخرًا.

وجاء نص بيان الزمالك كالتالى..

تلاحظ في الآونة الأخيرة ورود بعض العروض الاحترافية الخارجية لبعض من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ولما كانت هذه العروض في الوقت الحالي تهدد استقرار الفريق والذي تسعى إليه إدارة الزمالك والتي أخذت على عاتقها هذه المسئولية تجاه الجماهير العاشقة لنادي الزمالك.

وإذ تتعجب كذلك من أن هذه العروض ترد للاعبي الفريق الأول للنادي دون باقي الأندية الأخري ويعني ذلك أنه عمل ممنهج لهدم استقرار الفريق، وهذا ما لا ترضى عنه الإدارة بعد أن تنبهت لذلك.

لذا فقد قررت اللجنة عدم النظر في أي عروض احترافية خارجية في الوقت الحالي حفاظًا على استقرار الفريق ومسئوليتها تجاه الجماهير.

من جانبه أكد مصطفى محمد ، لاعب فريق الزمالك، أنه لم يفتعل المشاكل مع الفريق، بل دائما يوافق على ما يطلب منه، قائلا: "عمرى ماطلعت وطلبت فلوس زيادة، لما خلصت إعارة طلائع الجيش قالولى هتروح سموحة قلت حاضر، هتروح الإسماعيلى قلت حاضر".

وأَضاف مصطفى محمد، فى تصريحات تليفزيونية، أنه سبق وتلقى عروضا احترافية من أنطاليا سبور ولم يفتعل مشكلة من أجل الزمالك، مؤكدا: "تلقيت عرضا من فناربخشة قيمته 10 أضعاف ما أحصل عليه من الزمالك ورفضته من أجل حلم دورى أبطال أفريقيا مع الزمالك".

وأضاف مصطفى محمد أنه تلقى وعدا من إدارة نادى الزمالك بالموافقة على الاحتراف بعد دورى أبطال أفريقيا، والآن عمرى 24 عاما، والفرص الاحترافية لا تأتى بسهولة، وكلما مر العمر فرص الحصول على فرصة احترافية مميزة ستقل مع الوقت، خاصة أن سنه يكبر، قائلا: "كل ما العمر يجرى ستقل فرص حصولى على فرص احتراف مميزة، فى النادى محدش واضح معايا، وسنى بيكبر".

وأشار البلدوزر إلى أنه لم يتغيب عن مران الفريق سوى مرة واحدة لأسباب مرض والدته، قائلا: "أنا مش متمرد، أقسم بالله بحب الزمالك وعمرى ما تمردت عليه".

وأضاف اللاعب أنه عندما تم التعاقد مع باتشيكو أخبره أنه يريد الاحتراف، ووعده المدير الفنى بمساعدته بعد دورى الأبطال، ولكن الوقت الحالى، الإدارة غير واضحة معه، والاحتراف هذا وقته المناسب لأن الأولمبياد غير مضمون إقامته، لذلك يسعى للاحتراف الآن.