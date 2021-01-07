شاهد.. المقاولون في مطار تونس استعدادًا للعودة إلى القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مطار تونس لتبدأ رحلة العودة إلى القاهرة في الثانية عشر ظهرًا بتوقيت تونس الواحدة بتوقيت القاهرة في رحلة تستغرق 3 ساعات ونصف حيث من المتوقع أن تصل الطائرة إلى القاهرة في الرابعة مساء .

وتحركت البعثة من مقر الإقامة في السابعة صباحا حيث يبعد عن المطار حوالي ساعتين .

وأهدى المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة درع النادي للقنصل المصري في تونس خالد غيث في ظل حرص القنصل على التواجد مع بعثة الفريق وحضوره مباراة النجم الساحلي التونسي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية .

كما أهدى المشرف على الكرة الدرع للمهندس إيهاب الجوهري مدير فرع شركة المقاولون

العرب بتونس .

وكان فريق الذئاب قد ودع بطولة الكونفيدرالية بعد الهزيمة أمام النجم الساحلي خارج الأرض بهدفين لهدف بعدما انتهاء لقاء الذئاب بالتعادل السلبي.

وكان مسئولو المقاولون قد تقدموا باعتراض رسمي للاتحاد الإفريقي ضد طاقم التحكيم الذي أدار لقاء النجم الساحلي على استاد مصطفي بن جنات بولاية المنستير نتيجة ما تعرض له الذئاب من ظلم أثناء اللقاء بالإضافة لتجاهل طاقم التحكيم حضور عدد كبير من الجماهير رغم قرار الكاف السابق بعدم السماح لحضور جماهير .