إدارة الزمالك تهنئ حازم إمام بتعيينه في مجلس النواب

وتمد إدارة الزمالك يد العون لنجم الزمالك السابق ولكل نجوم الرياضة بمجلس النواب لإعلاء الصالح العام لبلادنا والتأكيد على القيام بدوره كمؤسسة رياضية شامخة.

وتؤكد إدارة النادي على أن نجم الزمالك الأسبق لما له من تاريخ مع القلعة البيضاء نال ثقة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينه عضوا

ياسر رشاد - القاهرة - تتقدم اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز بخالص التهنئة لنجم الزمالك ومنتخب مصر السابق حازم إمام بعد قرار تعيينه في مجلس النواب.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية