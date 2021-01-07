سموحة يعلن ضم مهاجم عربي كبير في هذا الموعد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن تفاصيل الصفقة الكبيرة التي يستعد النادي للإعلان عنها خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري وذلك ضمن خطة دعم الفريق السكندري.

وقال فرج عامر في تصريحاته خلال برنامج مع شوبير الإذاعي أن سموحة يستعد للإعلان عن التعاقد مع لاعب عربي كبير خلال أسبوع، وأن اللاعب سيكون هذا الظهور الأول له في الدوري

المصري.

وأكد خلال تصريحاته أن الصفقة ستكون من العيار الثقيل، وأكد أن سموحة سوف ينهي الدوري هذا الموسم في مركز أفضل من الذي حققه الموسم الماضي.

يذكر أن سموحة أنهى الدوري الموسم الماضي 2019 – 2020 في المركز الخامس بالدوري.