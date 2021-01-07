اليوم.. منتخب مصر لليد يواجه اليابان استعدادًا للمونديال

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه منتخب مصر لكرة اليد، نظيره الياباني، اليوم الخميس، استعدادًا لكأس العالم الذي سينطلق في مصر، خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير بمشاركة 32 دولة.

وتقام مباراة منتخب مصر لكرة اليد الودية أمام نظيره الياباني فى السادسة مساء على صالة استاد القاهرة.

ويسعى المدير الفنى الإسبانى ربيرتو جارسيا مدرب منتخب مصر إلى زيادة التجانس بين لاعبى المنتخب الذي نسف برنامج إعداده بسبب كورونا.

وسيجرب جارسيا خطة مواجهة تشيلي في مباراة الافتتاح

والتي بدأ تحفيظها للمنتخب بعدما جرب أكثر من طريقة لعب في مباراة اليابان الأولى.

وكان منتخبنا قد فاز فى المباراة الأولى أمس على اليابان بنتيجة ٣٤/٢٩ بعد مباراة قوية من الجانبين تسيدها الفراعنة، وفى الشوط الثانى بفضل عبقرية الثعلب الإسبانى جارسيا وتميز نجوم منتخبنا الذين نجحوا فى تعطيل الكمبيوتر اليابانى بعد شوط أول قوى اتسم بالندية انتهى بفارق

هدف واحد بنتيجة ١٧/١٦.

ومن جانبه حرص وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى على دعم المنتخب وتشجيعه، ومعه رئيس اللجنة المنظمة هشام نصر ومدير البطولة حسين لبيب وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والدكتور احمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكوم.

يشار إلى أن بطولة كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021" هي البطولة الأكبر في العالم والتى تقام منذ انتشار جائحة كورونا العام الماضى.

ويشارك فى مونديال اليد 32 منتخبا للمرة الأولى وتقام منافسات البطولة فى 4 صالات هى صالة استاد القاهره وصالة العاصمه الاداريه وصالة برج العرب وصالة الدكتور حسن مصطفى ب 6 اكتوبر.