باريس سان جيرمان تخيب آمال ماوريسيو بوكيتينو

ياسر رشاد - القاهرة - بعد أربعة أيام فقط على تولي مسؤولية تدريب باريس سان جيرمان، بدأ المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، مشواره الكروي مع الفريق بشكل مخيب، بالتعادل 1-1 مع مضيفه سانت إتيان، أمس الأربعاء، في الأسبوع الـ18 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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ونجح فريق سانت إتيان في افتتاح التسجيل مستغلا خطأ من دفاع فريق العاصمة الفرنسية، عندما وصلت الكرة إلى اللاعب رومان هاموما، الذي أسكنها في الشباك، في

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تشكيل فريق باريس سان جرمان ضد سانت إتيان:

كيلور نافاس حارس مرمي

خط الدفاع: تيلو كيرير - ماركينيوس – بريسنل كيمبيبي –لايفن كورزاوا

خط الوسط: – ماركو فيراتي – رافينيا - إدريسا جاي

خط الهجوم: مويس كين – أنخيل دي ماريا - كيليان مبابي

ويعاني باريس سان جيرمان الفرنسي من غياب عدد من لاعبيه بسبب الإصابة هم: "ماورو إيكاردي (الركبة)، ليفين كورزاوا (أوتار الركبة)، دانيلو بيريرا (أوتار الركبة)، كيمبيمبي (أوتار الركبة)، نيمار جونيور (الكاحل) ، لياندرو باريديس (الورك)، أليساندرو فلورنزي (كاحل)، وخوان بيرنات (الركبة).

الدقيقة 19، لكن سان جيرمان لم ينتظر أكثر من ثلاث دقائق لتعديل النتيجة عن طريق الإيطالي مويس كين، الذي تلقى تمريرة في وسط منطقة الجزاء من مواطنه ماركو فيراتي، ليضع الكرة بكل هدوء في المرمى.وبات سان جيرمان ثانيا بـ36 نقطة، خلف المتصدر ليون، الذي رفع رصيده إلى 39 نقطة بعد فوزه على ضيفه لانس، بنتيجة 3-2.أما سانت إتيان، فقد رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ14.