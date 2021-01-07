أسطول مراكب شراعية للترويج لبطولة العالم لكرة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسين زقزوق مدير التسويق لبطولة العالم لكرة اليد والمقرر إنطلاقها خلال أيام قليلة في الفترة من 13 من يناير الجاري وحتى 31 من نفس الشهر على أرض مصر ، أنه سيتم إنطلاق أسطول من المراكب الشراعية في النيل للترويج للبطولة في شكل جديد للترويج بعدما لاقت سيارات الترويج استحسانا

لدى الجماهير ..وأشار مدير التسويق أن العديد من الترويجات للبطولة تحمل بالتزامن أشكالا للحد من فيروس كورونا المستجد وضرورة التباعد وإرتداء الكمامات لدى الجماهير وذلك لتنفيذ الترويج مع مراعاة الحفاظ على سلامة الجماهير والحد من انتشار فيروس كورونا فالبطولة تقوم في ظروف صعبة ، ونلقى دعما كاملا من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، الذي يتفانى في تحقيق كل ما تتطلبة لجان البطولة للظهور الجيد أمام العالمواختتم زقزوق تصريحاته بأن الأغنية الخاصة بالبطولة والتي سيقوم بغنائها الفنان تامرة حسني جاهزة للإذاعة ، وتمنى مدير التسويق ظهور البطولة بالشكل اللائق بإسم مصر وسلامة كل المشاركين في البطولة فلاول مرة يشارك 32 دولة .