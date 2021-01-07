الامارات | 1000 لاعب و50 فريقا في بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 لاعب و50 فريقا في بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل السبت المقبل منافسات النسخة الخامسة من بطولة مجلس دبي الرياضي للأكاديميات الرياضية لكرة القدم التي ينظمها مجلس دبي الرياضي في ملاعب "مركز كرة القدم" بمدينة دبي الرياضية بمشاركة ألف لاعب من 50 فريقا من 17 أكاديمية خاصة. وتقام هذا الأسبوع 21 مباراة بين الفرق المشاركة حيث يلتقي فريق لاليغا فالنسيا مع فريق لاليغا سيلفيا في 9:00 صباح السبت، ضمن فئة تحت 8 سنوات، وتقام عدة مباريات في ذات التوقيت ففي فئة تحت 10 سنوات يلتقي فريق "تالنتد فوتبول أكاديمي" مع فريق "اتس جست فوتبول"، كما يلتقي فريق "النجم الأزرق" مع فريق "لاليغا سافيلا".

وفي فئة تحت 12 سنة يلتقي فريق "جي سي يونايتد" مع فريق "لاليغا فالنسيا"، وفريق "ايه اف ايه كانيجيا" مع فريق "سبورتنغ دبي"، وفريق "فوكسز" مع فريق "لاليغا اتش بي سي"، وفي الساعة 10:15 صباحًا يلتقي فريق "جولدن ستار أكاديمي" مع فريق "لاليغا سافيلا"، وفريق "تالنتد فوتبول أكاديمي" مع فريق "النجمة الزرقاء"، وفريق "آي جي اف" مع فريق "سبورتنغ دبي تحت 11 سنة"، وفي فئة تحت 14 سنة يلتقي فريق "ايه اف ايه أجويرو" مع فريق "لاليغا فالنسيا"، وفي الساعة 11:30 صباحًا يلتقي فريق "جولدن ستار أكاديمي" مع فريق "لاليغا اتش بي سي"، وفريق "ايه اف ايه بابلو آيمر" مع فريق "لاليغا سيفيلا"، ويلتقي فريق "أي اف سي أثليتك" مع فريق "فوكسز" .

وفي الساعة 1:30 ظهرًا تقام مباريات فئة تحت سنة حيث يلتقي فريق "فوكسز بلو" مع فريق "لاليغا فالنسيا"، ويلتقي فريق "آليانس" مع فريق "لاليغا اتش بي سي"، وفريق "إل تالنتو أكاديمي" مع فريق "فوكسز ريد"، وفريق "تالنتد فوتبول أكاديمي" مع فريق "سوكر إيطاليان ستايل أ"، وفي الساعة 2:45 مساء يلتقي فريق "آليانس إكس" مع فريق "لاليغا سافيلا"، وفريق "النجمة الزرقاء" مع فريق "سوكر إيطاليان ستايل ب"، وفي فئة تحت 18 سنة يلتقي فريق "إل تالنتو أكاديمي" مع فريق "لاليغا إتش بي س"، كما يلتقي فريق "سوكر إيطاليان ستايل" مع فريق "لاليغا فالنسيا".

ويشارك في البطولة 1000 لاعبا ولاعبة يتوزعون على 6 فئات سنية هي: 8 و10و12 و14 و16 و18 سنة، وتتضمن البطولة إقامة 280 مباراة تجرى خلال الفترة من 21 نوفمبر 2020 وحتى 6 مارس المقبل وتقام جميعها وفق الإجراءات الوقائية الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة في إمارة دبي بما يحافظ على سلامة اللاعبين وجميع المشاركين في التنظيم.

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