الامارات | راموس مرشح للعب بجوار محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن راموس مرشح للعب بجوار محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التحق نادي ليفربول بعدد من الأندية الكبيرة الراغبة في خدمات قائد فريق ريال مدريد، سيرجيو راموس، والذي ينتهي عقده الصيف المقبل، ولم يقم بتجديده بعد مع فريقه الحالي. ومن شأن هذا الأمر أن يجعل راموس يلعب في فريق واحد مع الهداف المصري ونجم ليفربول، محمد صلاح، بعد أن ارتبط اللاعبان بواقعة تسبب راموس في خروج صلاح مصابا في الكتف خلال نهائي أبطال أوروبا 2018، حين فاز الريال 3-1.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم أن إدارة النادي وبدعم من الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، قامت بالتواصل مع وكيل سيرجيو راموس، وذلك لبحث إمكانية التعاقد معه في الصيف المقبل. ورفض راموس قبل أيام عرض الريال لتجديد عقده لسنة واحد فقط حتى 2022، مع نفس راتبه السنوي البالغ 10 ملايين يورو. بينما يريد عقدا لسنتين، وزيادة في راتبه، كما سبق وكشف عن اتصال بإدارة سان جرمان، وأنها أبدت رغبة قوية في التعاقد معه براتب أكبر.

ويرى ليفربول في راموس إضافة قوية لخط الدفاع، الذي عانى هذا الموسم غيابات كثيرة، تسببت في إرباك شديد لكلوب، خاصة بعد انتهاء موسم صخرة الدفاع الهولندية، فيرجل فان دايك مبكرا بسبب الرباط الصليبي.

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