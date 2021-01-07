الامارات | بالصور.. اقتحم مقر ناديه بقميص الغريم الأزلي من أجل الرحيل!

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. اقتحم مقر ناديه بقميص الغريم الأزلي من أجل الرحيل! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتحم مهاجم فريق رويال أنتويرب البلجيكي لكرة القدم الكاميروني ديدييه لامكيل مقر ناديه، مرتدياً قميص الغريم الأزلي أندرلخت لإجبار مسؤوليه على منحه حق الرحيل عن النادي.

وتناقل المشجعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة يحاول خلالها اللاعب اقتحام مبنى النادي والتوجه إلى تدريبات فريقه إلا أن رجال أمن وموظفي رويال أنتويرب حاولوا منعه من الدخول للملعب.

يذكر أن اللاعب الكاميروني يهدف إلى الضغط على ناديه من أجل السماح له بالانتقال إلى نادي باناثينايكوس اليوناني.

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