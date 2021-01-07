شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يطلب نقل مباراة الإسماعيلي خارج «كازابلانكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل نادي الرجاء البيضاوي المغربي طلبا للاتحاد العربي لكرة القدم، بشأن نقل مباراة نظيره الإسماعيلي في إياب نصف نهائي كأس الملك محمد السادس، والتي من المقرر إقامتها الحادي عشر من الشهر الجاري، على ملعب مركب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

جاء طلب الرجاء بنقل المباراة لملعب مراكش الكبير أو ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط، بسبب تأثر أرضية ملعبه مركب محمد الخامس بالأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة الدار البيضاء، أمس، أثناء مباراة الرجاء وتونجيث السنغالى ضمن مباريات دوري الأبطال الأفريقي، والتى انتهت بخروج الرجاء عقب هزيمته بضربات الترجيح.

الجدير بالذكر أن الحكومة المغربية أصدرت قرارا بحظر الانتقال بين المدن المغربية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.