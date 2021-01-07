شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا تدريباته في معسكره المغلق بأحد الفنادق الخاصة بمحافظة السويس، استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي، في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة الأهلي في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض سيراميكا كليوباترا مرانه مساء أمس على ملعب استاد السويس الجديد.

وحرص هيثم شعبان، المدير الفني للفريق، على الدخول في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة قبل المباريات التي يخوضها الفريق في السويس.

ويحتل سيراميكا المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد سبع نقاط، ويتبقى له مباراة مؤجلة مع المقاولون العرب، تقام في الثاني عشر من يناير الجاري، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ويتبقى له مباراة مؤجلة مع الزمالك.