شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اعتبارات ترجح اختيار عناصر قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولو النادي الأهلي القائمة الأولية للاعبين المشاركين في كأس العالم للأندية خلال شهر فبراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث تم قيد 35 لاعبا على أن يتم تقليصهم إلى 23 لاعبا يوم 23 يناير الجاري، لتكون القائمة النهائية للاعبين المشاركين في مونديال الأندية.

وستلعب اعتبارات كثيرة دور مؤثر في اختيار العناصر الأساسية في اختيار القائمة النهائية للأهلي والتي ستشارك في المونديال، حيث يولي الجهاز الفني أكثر من اعتبار في اختياراته الفنية خلال تحديد الـ23 لاعبا الذين سيتوجهون إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية، ويرصد ”الخليج 365” فى التقرير التالي أبرز هذه الاعتبارات:

الخبرة عامل أساسي لاختيار قائمة الأهلي المونديالية

يولي الجهاز الفني للنادي الأهلي أولوية للاعبين أصحاب الخبرات القارية والدولية، وكذلك اللاعبين الذين سبق لهم المشاركة في كأس العالم للأندية من قبل مثل وليد سليمان وغيرهم من اللاعبين.

الجوكر يكسب فى قائمة الأهلي

يفضل موسيماني الاعتماد على اللاعب الجوكر الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز، من أجل الحاجة إلى جهوده حال وجود أزمة في أي من المراكز الموجودة داخل الملعب، لحل أزمة الغيابات التي قد تواجه الفريق في أي مباراة خاصة مع انتشار فيروس كورونا.

توفير البدلاء لكل مركز

يضع موسيماني ومعاونيه أولوية للمراكز داخل الملعب بحيث يختار في كل مركز داخل الملعب اللاعب الأساسي واللاعب البديل، بحيث يتم اختيار لاعبين في كل مركز ، بخلاف مركز حراسة المرمى الذي قد يشهد ضم 3 حراس مرمى أو مركز الهجوم الذي قد يشهد ضم 3 مهاجمين.

الجاهزية الفنية شرط الانضمام لقائمة الأهلي بالمونديال

تأتي الجاهزية الفنية في صدارة أولويات الجهاز الفني للأهلي بحيث يكون الاعتماد الأساسي على اللاعبين الأعلى من الناحية الفنية والبدنية، وتكون له أولوية على اللاعب غير الجاهز فنيا، حتى ولو كان لاعبا أساسيا.