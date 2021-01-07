شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: النادى مستهدف وهناك أطراف كثيرة تهدد استقرار الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، أن القلعة البيضاء مستهدفة من قبل بعض الأطراف التى لا تريد استقرار الفريق، وقال سالم فى تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: بيان الزمالك واضح وإدارة النادى لاحظت أن مسألة العروض أصبحت زيادة عن اللزوم، ولاحظنا ان كل ما الفريق بيكسب بتزيد العروض، وكأنهم عايزين الولاد يخرجوا عن تركيزهم، أطراف كثيرة تخطط لهذا الأمر.

أضاف: الزمالك خسر لقب الدورى الماضى من الدور الأول بسبب فقدان نقاط سهلة، والفريق مستوعب الدرس هذا الموسم ولكن واضح أن هناك أطراف لا تريد هذا الأمر، والفريق مستهدف من جهات كثيرة، لاعبى الزمالك متميزين، ولكن لاعبى الأهلى وبيراميدز أيضاً مميزين، لماذا لا يتلقون العروض.

استكمل: جددنا لجنش وأوباما وشيكابالا فوجدنا العروض تنهال على لاعبين آخرين، لا نعلم كيف هذا الأمر، والإدارة مسئولة أمام الجماهير عن اللاعبين وتحقيق البطولات، والاستقرار مهم جداً فى هذه المرحلة، وأغلقنا ملف العروض تماماً.

أردف: اللاعبين الصغار نفسهم مثل أحمد عيد وترددت أنباء عن تلقيه عروض، ولذلك الساعات القادمة سيكون بها مزيد من الانضباط على كل أفراد المنظومة، حتى فى التصريحات، والزمالك ينافس على البطولات ولا يفرغ لاعبيه من أجل الأندية الأخرى .