شكرا لقرائتكم خبر عن غرامات بالجملة علي مصطفي محمد وفرجانى ساسى واوباما في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أشرف قاسم المشرف علي الفريق الأول لكرة القدم تغريم كل من يوسف أوباما ومصطفي محمد لاعبا الفريق ماليا لظهورهما إعلاميا دون الحصول علي موافقة وأذن مكتوب من إدارة النادي، وكذلك فرجاني ساسي بعدما أبلغ إدارة النادي بعودته الأربعاء الماضي من تونس، ولكنه قام بتأجيل موعد الوصول دون الحصول علي أذن من الإدارة.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيام أشرف قاسم المشرف علي الكرة باتخاذ قرار بتطبيق اللائحة الداخلية بالفريق علي جميع اللاعبين وكل لاعب سيتم توقيع الغرامة المناسبة للتصرف الذي قام به، مشددا المصدر علي أن العقوبات سيتم تطبيقها علي اللاعبين فور التأكد من مخالفتهم للائحة.

فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيام التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك ووكيله مهند عون بإجراء عدة اتصالات ببعض مسئولي أندية الامارات والسعودية للوصول لاتفاق يقضي بشراء الـ 6 شهور الأخيرة في عقد فرجاني ساسي مع الزمالك ويرحل عن النادي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويتبقي في عقد فرجاني ساسي 6 شهور، ويرغب اللاعب في الرحيل عن الأبيض في الوقت الحالي، لكن كل العروض التي تلقاها من أندية ترغب في التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده مع الزمالك رسميا.

ومن المنتظر وصول فرجاني ساسي الي مصر غدا عقب الراحة التي حصل عليها طوال الأسبوع الجاري وتحديدا منذ نهاية مباراة الزمالك وانبي التي أقيمت السبت الماضي، وسيتم استبعاد فرجاني ساسي من مباراة طلائع الجيش المقبلة والمقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة من الدورى.