شكرا لقرائتكم خبر عن الكلية وعبد الرحيم وموسى ووحيد ضمن بعثة الإسماعيلى المتوجهة للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر الثنائي تامر موسى ومحمد إبراهيم عبد الرحيم عضوا مجلس إدارة النادى الإسماعيلى مع الفريق الكروى لرحلة المغرب لمواجهة الرجاء المغربى لمساندة الفريق الأصفر فى الموقعة المصيرية، فيما يتولى المستشار محمد الكلية أمين صندوق الإسماعيلى رئاسة البعثة بشكل رسمى، فيما تم استبعاد محمد خلف مدير لجنة التعاقدات من السفر مع الفريق ويتواجد علاء وحيد المتحدث الاعلامى للنادى فى الرحلة بصفته المنسق الاعلامى للمباراة.

وتغادر بعثة فريق الإسماعيلى القاهرة اليوم الخميس، للمبيت هناك بأحد فنادق مطار القاهرة الدولي، من أجل تجنب سوء حالة الطقس وهو ما قد يتسبب فى تعطيل سفر الفريق، ويحل الدراويش ضيفا على بطل المغرب الإثنين المقبل في إياب الدور قبل النهائي للبطولة العربية.

هذا ومن المقرر أن تستقل بعثة الإسماعيلى الطائرة فى تمام السابعة صباح الجمعة فى رحلة تستغرق 5 ساعات من أجل الوصول لدولة المغرب الشقيقة.