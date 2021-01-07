شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: اتحاد الكرة فتح الباب أمام انهيار الدوري والقرارات هتودينا فى "ستين داهية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الاعلامى أحمد شوبير فكرة إجراء تغييرات على لوائح مسابقة الدوري وسط استمرار المنافسات مؤكداً أن هذه الطريقة سوف تؤدى لإنهيار المسابقة، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم:" قرار اتحاد الكرة بتأجيل أى مباراة يظهر فيها 5 حالات كورونا يفتح الباب أمام التأجيلات ومن ثما انهيار المسابقة، مينفعش نعدل لوائح والمسابقة شغالة، القرارات الاحادية بتودى فى ستين داهية ومفيش كدا فى الدنيا ، ماشيين حسب المزاج".

وأكمل شوبير:"البعض ظن أن اتحاد الكرة جامل الأهلى بقرار قائمة الانتظار وفى رأيى اتحاد الكرة ورط الأهلى بهذا القرار فلقد أصبح جيرالدو من حقه قانونيا الحصول على عقده، وجيرالدو مش هيعديها على خير ورافض يتقيد فى قائمة الانتظار وحقه والفيفا معاه، والعقود مفيهاش كلام".

وعن الزمالك علق شوبير:"أؤيد بيان لجنة الزمالك برفض رحيل أى لاعب ، بيان موفق للغاية والزمالك ملك لجماهيره ورموزه على مر التاريخ وسيظل كبيراً أبد الدهر".

وعن خروج المقاولون من الكونفدرالية قال شوبير:" الكورونا هزمت فريق المقاولون وبإذن الله يتمكن من التعويض فى المواسم المقبلة".

وعن مواجهة الاسماعيلى والرجاء المغربى علق شوبير:" الاسماعيلى أمامه فرصة العمر ، الرجاء فى أسوأ حالاته ، والدراويش بشوية تركيز ممكن يصعدوا للنهائى ويقابلوا اتحاد جدة اللى على فكرة مش قوى اوى هو أحسن بس من السنة اللى فاتت".

وتم اختيار ثلاثة من نجوم الكرة المصرية ضمن قائمة المعينيين فى مجلس النواب الجديد ، وهم محمد عمر كابتن الاتحاد السكندرى الاسبق ، وحازم إمام نجم الزمالك السابق ، وحسام غالى كابتن الاهلى السابق ليكونوا ممثلين عن الرياضيين في مجلس النواب قبل جلسته الافتتاحية التي ستنعقد يوم 10 يناير الجاري، باعتباره من الشخصيات الرياضية صاحبة الأثر في قطاع الرياضة، وصاحب بصمة واضحة في الملاعب المصرية سواء مع الأهلي او منتخب مصر.