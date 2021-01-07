شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يعلن رحيله عن الزمالك الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن يونس عضو لجنة الكرة بنادى الزمالك رحيله عن القلعة البيضاء، مؤكداً أنه سوف يسلم المهمة خلال الأسبوع المقبل، وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم "التكليف بتاعى كان شهر وعندى حياتى وشغلى، وكنت متطوع لخدمة الزمالك لضمان التنظيم الإدارى والفنى فى فرقة الكرة بتكليف من الوزير الدكتور أشرف صبحى".

ويضيف أيمن يونس "حاليا أشرف قاسم وعبد الحليم على ناجحين وعاملين شغل كويس، وخالد رفعت عامل شغل كويس فى لجنة التسويق، وفاروق جعفر بيشتغل 24 ساعة، وحسين السيد وعادل عبد الواحد الكل متعاون وبيتشغل".

وتابع أيمن يونس "أنهيت مهمتى بنجاح وحرصت على توضيب البيت من الداخل وسوف أسلم كل شىء الأسبوع المقبل بعد عقد جلسة مع الوزير قبل الرحيل".

وأصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، بيانًا رسميًا، بشأن عروض الاحتراف التى تلقاها عدد من لاعبى الفريق الكروى الأول فى الفترة الأخيرة، وجاء فى مقدمتهم مصطفى محمد مهاجم الفريق، والذى تلقى عرضًا للاحتراف فى صفوف سانت اتيان الفرنسى، فضلاً عن فرجانى ساسى الذى مازال يماطل فى التجديد بسبب العروض التى تلقاها مؤخرًا.

وجاء نص بيان الزمالك كالتالى..

تلاحظ في الآونة الأخيرة ورود بعض العروض الاحترافية الخارجية لبعض من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ولما كانت هذه العروض في الوقت الحالي تهدد استقرار الفريق والذي تسعى إليه إدارة الزمالك والتي أخذت على عاتقها هذه المسئولية تجاه الجماهير العاشقة لنادي الزمالك.

وإذ تتعجب كذلك من أن هذه العروض ترد للاعبي الفريق الأول للنادي دون باقي الأندية الأخري ويعني ذلك أنه عمل ممنهج لهدم استقرار الفريق، وهذا ما لا ترضى عنه الإدارة بعد أن تنبهت لذلك.

لذا فقد قررت اللجنة عدم النظر فى أى عروض احترافية خارجية في الوقت الحالي حفاظًا على استقرار الفريق ومسئوليتها تجاه الجماهير.