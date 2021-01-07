شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يعلن عن خطوة جديدة فى مشواره الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامى خالد الغندور، مقدم برنامج زملكاوى عبر قناة الزمالك، عن اقترابه من تحديد وجهته الجديدة إعلامياً، موجهاً شكره إلى كل من يسانده أو يختلف معه، وقال الغندور عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: قريبا جدا سأعلن عن مشواري الاعلامي إلى أين وأشكر كل من يساندني و كل من يختلف معي.



خالد الغندور

وفى وقت سابق، تحدث الإعلامى خالد الغندور عن العروض التى تلقاها لاعبى الفارس الأبيض، خلال الفترة الحالية، قائلا: "هناك عروض خليجية لزيزو وشيكابالا وساسى والونش ومحمود علاء وسانت ايتيان يريد مصطفى محمد، والعروض تنهال على لاعبى الزمالك من الأندية الخارجية، على الرغم من أن الاهلي هو الذى حصل على الثلاثية".

وقال خالد الغندور، فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك: "وكيل فرجانى ساسى منح مهلة لإدارة الزمالك وإلا كان سيرحل عن النادى، وزيزو تلقى عرضًا من الإمارات، والثنائى محمود علاء وشيكابالا تلقيا عرضين من السعودية".

وأضاف: "محمود حمدى الونش جاء له عرض من نادى أهلى جدة، نحن لم نفز بالثلاثية، والأمر الطبيعى والمنطقى أن تنهال العروض على لاعبى الأهلى وليس الزمالك، ولن يرحل أى لاعب من الزمالك فى الانتقالات الحالية، وبالعكس القلعة البيضاء تبحث عن إضافة صفقة جديدة خلال هذا الشهر".

وتابع: "مصطفى محمد مصمم على الاحتراف، ويريد الرحيل بأى طريقة ومتعاطف مع مصطفى، وأتمنى له أن يحقق ما يريد، ولكن الإدارة قررت عدم احترافه".