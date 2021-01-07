شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر مهنئاً حسام غالي والثعلب بعضوية البرلمان: أتمنى يكونوا على قدر المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ أحمد حسن نجم الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، الثلاثى، حسام غالي وحازم إمام ومحمد عمر على عضوية البرلمان المصرى، وكتب الصقر عبر حسابه الشخصى على تويتر: أبارك للأخوة الاحباب الكباتن محمد عمر وحازم إمام وحسام غالي على تعينيهم كأعضاء بالبرلمان المصري متمنيا لهم كل التوفيق في القادم وأن يكونوا خير ممثلين للرياضة وعلي قدر الثقة و المسئولية.. مليون مبروك.



احمد حسن

جاء ثلاثة من نجوم الكرة المصرية ضمن قائمة المعينيين فى مجلس النواب الجديد، وهم محمد عمر كابتن الاتحاد السكندرى الأسبق، وحازم إمام نجم الزمالك السابق، وحسام غالى كابتن الأهلى السابق ليكونوا ممثلين عن الرياضيين في مجلس النواب قبل جلسته الافتتاحية التي ستنعقد يوم 10 يناير الجاري، باعتبارهم من الشخصيات الرياضية صاحبة التأثير في قطاع الرياضة، وصاحبة بصمة واضحة في الملاعب المصرية سواء مع الأهلي أو منتخب مصر.

ونستعرض مشوار حسام غالي وسيرته الذاتية التي لعبت دورا في اختياره ليكون ممثلا عن الرياضيين بشكل عام وعن كرة القدم بشكل خاص بين ممثلي طوائف الشعب المصري تحت قبة البرلمان.

حسام غالي من مواليد 15 ديسمبر 1981 هو لاعب كرة قدم مصري سابق، لعب لعدة أندية أبرزها الأهلي وفينورد الهولندي وتوتنهام وديربي كاونتي الإنجليزيين والنصر السعودي "مرتين" وليرس البلجيكي.

بدا اللعب في نادى بيلا، ثم انضم للنادي الأهلي للناشئين ثم تم تصعيده إلى الفريق الأول، ثم بدأ أول طريق الاحتراف في نادي فينورد الهولندي ثم توتنهام الإنجليزي. ثم احترف بنادي ديربي كاونتي بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي. وانتقل بعدها إلى نادي النصر السعودي لثلاث مواسم. ثم انتقل للنادي الاهلي وأصبح كابتن الفريق وعاد إلى النصر عام 2017.

شارك غالي في 55 مباراة دولية مع منتخب مصر، لعب أول مبارياته في عام 2002، وشارك في بطولتي كأس الأمم الأفريقية 2004 وكذلك كأس الأمم الأفريقية 2010 (التي فاز بها).