شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يعد سعد سمير بالمشاركة مع الأهلى تدريجياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل سعد سمير لاعب الأهلى على وعد من بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر، بالحصول على فرصة المشاركة فى المباريات تدريجيا، من أجل تجهيزه بشكل تام فى ظل ابتعاده عن الفريق الأحمر لفترة طويلة، منذ إصابته بقطع فى وتر أكيلس نهاية عام 2019.

ووعد موسيمانى سعد سمير بالمشاركة احتياطيا فى المباريات التى يتم حسم نتيجتها مبكرا، بحيث يبدأ المشاركة رويدا رويدا قبل أن يكون جاهزا للمشاركة فى المباريات بشكل أساسى بعد استعادة لياقته البدنية المفقودة، حيث يرفض المجازفة باللاعب بسب طول فترة الغياب وعودته من إصابة صعبة.

ويغيب سعد سمير عن المشاركة مع الأهلى منذ مباراته ضد بلاتينيوم ستارز فى بداية النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا وتحديدا من يوم 28 ديسمبر 2019، حيث ظل 373 يوما قبل العودة للملاعب مجددا.

وشارك سعد سمير لأول مرة فى مباراة سونيديب بطل النيجر فى إياب دور الـ32 للبطولة الأفريقية والتى فاز فيها الفيق الأحمر برباعية نظيفة، وصعد إلى دور المجموعات الأفريقي.