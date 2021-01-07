شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكمًا لمواجهة الاتحاد أمام المصري بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء الطاقم التحكيمي المكلف بإداراة لقاء الاتحاد السكندري في مواجهة المصري البورسعيدي، في المباراة التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

واختارت اللجنة الحكم محمود عاشور ليدير اللقاء، ويعاونه يوسف البساطي وأحمد عبدالغني، وأحمد شكر حكما رابعا، وحكم الفيديو سيد شعبان ويساعده مصطفى عثمان.