شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الأهلى مع سيراميكا، في السابعة والنصف غدا الجمعة، ضمن الجولة السادسة لبطولة الدورى الممتاز.

ويسعى الأهلى لتعويض تعادله الأخير مع وادى دجلة لاستعادة القمة، وينتظر أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني، وحمدي فتحي وأليو ديانج وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وكهربا ومحمد شريف.