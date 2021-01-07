شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أحمد مرتضى منصور على تعيين «إمام» و«غالي» بمجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك «الموقوف»، على توجيه التهنئة إلى حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، وحسام غالي، قائد الأهلي والمنتخب السابق، بعد اختيارهما ضمن قائمة النواب المعينين بمجلس النواب.

وكتب أحمد مرتضى، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك للسادة النواب المعينين النائب حازم أمام والنائب حسام غالي.. إن شاء الله يكون خيراً لهم ولمصر.. شكراً سيادة الرئيس على هذا الاختيار المحترم».