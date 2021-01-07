شكرا لقرائتكم خبر عن جوران: الفجيرة بحاجة لجرعة معنوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكد الصربي جوران توفاريتش مدرب الفجيرة أهمية مباراة النصر، مشدداً على ضرورة الفوز الذي يعني الكثير لفريقه ويمثل جرعة معنوية مهمة قبل العودة لمواجهات الدوري الذي يعد الهدف الرئيسي والتركيز الأكبر لفريقه من أجل تعويض الإخفاقات السابقة وتخطي عقبة المراكز الأخيرة على لائحة الترتيب.

وألمح جوران إلى أن فريقه حقق نتائج جيدة في البطولة، ونجح في إقصاء عجمان في المرحلة الأولى، ويجب على اللاعبين المواصلة بذات الروح التي كانوا عليها في الجولة الماضية.

وأضاف: سنخوض المباراة بتشكيلة جديدة ولدينا خيارات عديدة.

وفي رده على سؤال يتعلق ب«الميركاتو الشتوي» وإمكانية دخول عناصر جديدة لصفوف الفريق، أبدى المدرب الصربي تحفظه على التغييرات التي يمكن أن يجريها الفجيرة على يد اللاعبين، خاصة وأن تركيزهم منصب الآن على مباراة النصر، ثم مواجهة عجمان في ختام الدور الأول، منوهاً إلى أنه بصدد إعداد تقرير شامل عن احتياجات «الذئاب» للمرحلة القادمة.

من جانبه، أكد أحمد درويش مدافع الفجيرة، أن الفريق يحاول استعادة قوته عبر لقاء النصر والعودة بنتيجة إيجابية تمهد الطريق للمربع الذهبي، والذهاب بعيداً في المسابقة.

وحول عدم تواجده بشكل دائم بتشكيلة الفجيرة هذا الموسم، أشار إلى أن ذلك يرجع لاختيارات المدرب، وسيغتنم أي فرصة تأتيه من الجهاز الفني لتأكيد أحقيته بالمشاركة.