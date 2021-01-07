شكرا لقرائتكم خبر عن عودة السولية تغلق ملف إصابات كورونا فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق ملف إصابات لاعبى النادى الأهلى بفيروس كورونا فى الوقت الراهن بعد إعلان عمرو السولية لاعب وسط المارد الأحمر تعافيه من الفيروس اللعين صباح اليوم الخميس، رغم تخلفه عن الفريق الأحمر فترة طويلة بسبب معاناته من الفيروس.

وغاب عمرو السولية عن الأهلى فى أكثر من مباراة منذ خوض لقاء سونيديب بطل النيجر فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وكذلك مباراة الاتحاد السكندرى ووادى دجلة وموقعة الإياب ضد بطل النيجر.

وسبق لعدد كبير من لاعبى الأهلى الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية الموسم الحالى، ما تسبب فى حدوث غيابات مؤثرة في صفوف المارد الأحمر، خاصة في مباراة وادي دجلة بالدوري.

وأبرز لاعبي الأهلي الذين عانوا من فيروس كورونا خلال الفترة الماضية : عمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد مجدي قفشة ومحمود كهربا ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني وقبلهم أحمد رمضان بيكهام وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف ووليد سليمان، بخلاف إصابات أخري عضلية لبعض اللاعبين مثل النيجيري جونيور أجايي وناصر ماهر.

ولم يعد هناك لاعبين يعانون من إصابات بفيروس كورونا داخل صفوف الأهلي، حيث باتت المسحات واختبار "رابيد تيست" الذي يجريه الأهلي بمثابة الهاجس الذي يخيف أعضاء الجهاز الفني خشية من تسبب كورونا في حرمانه من أحد اللاعبين فى كل مباراة يخوضها سواء محليا أو أفريقيا.