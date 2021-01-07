شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 117 مباراة جمعت بين الاتحاد والمصرى قبل مواجهة برج العرب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاتحاد السكندرى نظيره المصرى البورسعيدى فى تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة مثيرة للفريقين، يدخلها زعيم الثغر منتشياً بفوزه على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الفريق البورسعيدى على نظيره غزل المحلة بهدف دون رد في نفس الجولة.

ترتيب الاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى فى جدول الدوري

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر فى مباراة وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد تسعة نقاط بعدما لعب خمسة مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

تاريخ مواجهات الاتحاد والمصرى البورسعيدى

التقى الفريقان من قبل فى 117 لقاء ببطولة الدوري، ويبتسم التاريخ لفريق المصرى الذى نجح فى تحقيق الانتصار على زعيم الثغر فى 47 مناسبة مقابل 32 فوزاً للفريق السكندري على الفريق البورسعيدى، وسيطر التعادل علي 38 مواجهة، حيث انتهى 23 لقاء بالتعادل الإيجابي مقابل 15 مباراة انتهت بالتعادل السلبي.

وعلى المستوى التهديفى، يتفوق أيضا الفريق البورسعيدي الذي سجل 138 هدفًا في شباك الاتحاد السكندري، بينما نجح لاعبو زعيم الثغر في تسجيل 118 هدفًا في مرمي الفريق البورسعيدي ببطولة الدوري الممتاز.

وانتهى لقاء الدور الأول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بفوز زعيم الثغر بهدف دون رد سجله محمود رزق فى الجولة الثالثة للمسابقة على استاد السويس فى 5 أكتوبر 2019

وانتهى لقاء الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى الجولة 20 للمسابقة على استاد برج العرب بالاسكندرية سجل ثنائية المصرى عمر كمال عبد الواحد ومفتاح طقطق وسجل هدف زعيم الثغر كريم الديب.

العميد يبحث عن مواصلة النتائج الجيد وماهر يفتش عن سجل خالى من الهزائم

طالب حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندرى لاعبيه بمواصلة قطار النتائج المتميزة للتقدم في سباق مراكز المسابقة، في المقابل يسعى على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لخطف النقاط الثلاث للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم في النسخة الحالية من المسابقة المحلية.

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام المصرى البورسعيدى

من المتوقع أن يخوض الاتحاد مباراته أمام المصرى البورسعيدى بتشكيل مكون من :"محمد صبحى، محمود رزق، محمد عطوة، كريم يحيى، مروان عطية، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، رزاق سيسيه، كريم ممدوح، عمار حمدي، خالد قمر".

التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام الاتحاد

من المتوقع أن يخوض المصرى مباراته أمام الاتحاد بتشكيل مكون من "أحمد مسعود ، فريد شوقي،سعيدو سمبوري،محمد عنتر،أحمد رفعت،عمرو موسي ، كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة،مصطفى سلطان ، أحمد جمعة".