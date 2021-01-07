شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يخسر من بايرن ميونخ 2 / 1 وديا.. وتألق محمد بركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 7 يناير 2012، تغلب فريق بايرن ميونخ الألمانى على الأهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب نادى الريان بالدوحة، ضمن سلسلة مباريات المارد الأحمر مع وحوش أوروبا، سجل الفريق البافارى هدفيه فى الدقيقة 31 والدقيقة 94 من زمن المباراة، فيما سجل الأهلى هدفه الوحيد فى الدقيقة 50 عن طريق محمد بركات، وكان بايرن ميونخ تقدم بهدف فى الشوط الأول سجله مدافع الأهلى أحمد السيد فى مرماه بالخطأ فى الدقيقة 31 بعد كرة فى العمق من لاعب فريق البافاري روبن هيأها اوليتش على رأس توني ليكملها السيد بالخطأ في مرمى فريقه.

بدأ الشوط الثانى بقوة من خلال انطلاق النادى الأهلى إلى منطقة جزاء الفريق البافارى محاولا تعديل النتيجة وبعد أربع دقائق فقط من بداية الشوط ينفرد محمد بركات، بمرمى الحارس الألمانى مانويل نوير، ليخدعه ويسدد الكرة على يمينه مسجلا هدف التعادل المستحق للنادي الأهلى واستفز هذا الهدف الفريق الألماني، الذي توجه بكل قواه إلى مرمى النادى الأهلى لكن الأخير دافع بقوة عن مرماه أمام الهجمات البافارية الخطرة.

وبذلك يكون النادي الأهلي قد حقق أمل مدرب بايرن ميونيخ يوب هاينكيس بالحصول على مباراة قوية، لكن محاولات بايرن في تحقيق نتيجة مرضية، تكللت في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عندما حقق أوليتش هدف الفوز، ليحتفظ بايرن بماء وجهه، بعد مباراة أظهر فيها النادى الأهلى أنه لا كبير فى كرة القدم، وأنه جدير بالفوز على واحد من أكبر الفرق العالمية.

وكان الأهلى قد فاز فى لقاء ودى على بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف عام 1977.

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 139 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الافريقى تسع مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث جح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.