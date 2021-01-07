شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الإسماعيلى قبل السفر للمغرب لمواجهة الرجاء بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة أبو طالب العيسوى برنامج الدراويش قبل السفر للمغرب، حيث يخوض الفريق الأصفر مرانه فى الثانية ظهر اليوم الخميس على ملعبه ثم يتناول الفريق وجبة الغذاء فى الرابعة عصراً ثم يتوجه الدراويش للقاهرة فى تمام الخامسة عصراً، على أن يصل الفريق لفندق المطار فى السابعة مساء على أن يتم السفر للمغرب فى السابعة من صباح غد الجمعة.

وتأكدت إصابة عمر الوحش كابتن النادي الاسماعيلي بفيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها إيجابية، ليتأكد غيابه بجانب زميله مدحت فقوسة المصاب بكورونا أيضا عن مواجهة الرجاء المغربي المقرر لها الاثنين المقبل في إياب الدور قبل النهائي للبطولة العربية والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا فى مارس الماضى، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وقرر باهر المحمدى كابتن النادى الإسماعيلى السفر مع الدراويش للمغرب رغم معاناته من الإصابة بغضروف الركبة لمساندة الفريق الأصفر في مباراته المرتقبة أمام الرجاء المغربي، باعتباره كابتن الفريق ووجوده مهم لتحفيز اللاعبين علي بذل أقصي جهد خلال المباراة لحصد تأشيرة التأهل لنهائي كأس العرب ومواجهة اتحاد جدة السعودى .

وفي نفس السياق قرر الجهاز الطبي للنادى الإسماعيلى اصطحاب عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الدراويش لرحلة المغرب رغم معاناته من تمزق في العضلة الأمامية لاستغلال الوقت المقبل لتجهيزه للمباراة على أمل الدفع به في الشوط الثاني من المباراة