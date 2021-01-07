شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الإسماعيلى قبل السفر للمغرب لمواجهة الرجاء بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة أبو طالب العيسوى برنامج الدراويش قبل السفر للمغرب، حيث يخوض الفريق الأصفر مرانه فى الثانية ظهر اليوم الخميس على ملعبه ثم يتناول الفريق وجبة الغذاء فى الرابعة عصراً ثم يتوجه الدراويش للقاهرة فى تمام الخامسة عصراً، على أن يصل الفريق لفندق المطار فى السابعة مساء على أن يتم السفر للمغرب فى السابعة من صباح غد الجمعة.
وتأكدت إصابة عمر الوحش كابتن النادي الاسماعيلي بفيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها إيجابية، ليتأكد غيابه بجانب زميله مدحت فقوسة المصاب بكورونا أيضا عن مواجهة الرجاء المغربي المقرر لها الاثنين المقبل في إياب الدور قبل النهائي للبطولة العربية والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا فى مارس الماضى، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.
وقرر باهر المحمدى كابتن النادى الإسماعيلى السفر مع الدراويش للمغرب رغم معاناته من الإصابة بغضروف الركبة لمساندة الفريق الأصفر في مباراته المرتقبة أمام الرجاء المغربي، باعتباره كابتن الفريق ووجوده مهم لتحفيز اللاعبين علي بذل أقصي جهد خلال المباراة لحصد تأشيرة التأهل لنهائي كأس العرب ومواجهة اتحاد جدة السعودى .
وفي نفس السياق قرر الجهاز الطبي للنادى الإسماعيلى اصطحاب عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الدراويش لرحلة المغرب رغم معاناته من تمزق في العضلة الأمامية لاستغلال الوقت المقبل لتجهيزه للمباراة على أمل الدفع به في الشوط الثاني من المباراة
في نفس السياق ، حرص أبو طالب العيسوى، المدير الفنى للنادى الاسماعيلى، على مطالبة لاعبيه عقب مباراة مصر المقاصة التى خسرها الدراويش بثلاثية مقابل هدف فى الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز، بنسيان هذا اللقاء وغلق صفحة المسابقة المحلية والتركيز فى مواجهة الرجاء المغربى المصيرية والمقرر لها الاثنين المقبل بإياب الدور النهائى للبطولة العربية.
مدرب الإسماعيلي شدد على اللاعبين بضرورة عدم التأثر بنتيجة هذه المباراة، مؤكداً أنها مجرد مباراة ومسابقة الدورى مازالت فى البداية وبإمكان الفريق التعويض فى المواجهات المقبلة، بينما مباراة الرجاء المغربى شديدة الصعوبة وخسارتها تعنى وداع بطولة يحلم بها عشاق الرداء الاصفر منذ فترة طويلة.
ورفض مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، فكرة إجراء أى تغيير على الجهاز الفنى الحالى لفريق الكرة برئاسة أبو طالب العيسوى بعد الهزيمة من مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز نظراً لضيق الوقت ، واستقر مجلس الإسماعيلى على استمرار العيسوى مديراً فنياً فى موقعة الرجاء المغربى وعلى حسب نتيجة مباراة بطل المغرب يتحدد مصير العيسوى ففى حالة الخسارة سيتم الإطاحة بالجهاز الفنى بشكل كامل بينما فى حالة تحقيق أمنية عشاق الرداء الأصفر بالتأهل للمباراة النهائية لكأس العرب سوف يستمر العيسوى فى منصبه.