شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد رباعى الأهلى من رحلة كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة الأهلى الأولية التى تم إرسالها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية خلال شهر فبراير المقبل ضم 35 لاعبا أمس الأربعاء، على أن يتم تقليصهم إلى 23 لاعبا يوم 23 يناير الجارى، وفقا للوائح الفيفا التى لا تسمح سوى بإشراك 23 لاعبا فقط فى البطولة.

واستقرت إدارة الأهلى على وضع كل أسماء اللاعبين المقيدين فى قائمة الموسم الحالى واستبعاد اللاعبين المصابين، لصعوبة لحاقهم بمباريات كأس العالم وحاجتهم لبرنامج تأهيلى ينتهى بعد انتهاء منافسات البطولة، واللاعبون هم كريم نيدفيد وناصر ماهر للإصابة ومحمد محمود ومحمود متولى غير المقيدين بالقائمة.

ويغيب ناصر ماهر بسبب إصابته بخلع فى الكتف فى مباراة الأهلى ضد مصر المقاصة بافتتاح الموسم الحالى، وإجراء عملية جراحية منذ فترة لتثبيت الكتف، وخضوعه لبرنامج تأهيلى.

ويغيب محمود متولى منذ إصابته بقطع فى الرباط الصليبى فى منتصف الموسم الماضى ويعكف حاليا على الانتهاء من برنامج التأهيل من الإصابة بعد إجراء عملية جراحية.

بينما يغيب محمد محمود لعدم تماثله للشفاء من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى أيضا، حيث يحتاج لفترة قبل العودة للملاعب مجددا.

فيما يستمر غياب كريم نيدفيد لعدم تعافيه الكامل من الإصابة فى الركبة التى تعرض لها منذ قرابة العامين، وخاض برنامج تأهيل خاطئ تسبب فى تأخير عودته للملاعب قرابة هذه المدة.