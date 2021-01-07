شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. يحيى الدرع ملك المراوغة فى فراعنة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك منتخب مصر لكرة اليد فى صفوفه ببطولة العالم المقبلة المقرر إنطلاقها على أرض الكنانة يوم 13 يناير الجارى عددا من النجوم المميزين الذين يمتلكون مهارات فردية جعلتهم أبطال اللعبة، و أبرزهم اللاعب يحيى الدرع الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة يتونس و التى أهلت مصر لأولمبياد طوكيو .

يحيى الدرع هو ظهير أيسر نادى الزمالك والذى حفر اسمه بحروف من ذهب فى قلوب وعشاق ومتابعى كرة اليد.

منذ ظهور مع نادى هليوبوليس حصل على العديد من البطولات حتى تألق مع الأهلى فى فترات الاستعارات فى البطولات قبل أن يخوض رحلة احتراف أوروبية وينجح الزمالك فى ضمه ليصول ويجول مع القلعة البيضاء التى نجحت فى التجديد له قبل إنطلاق الموسم الجديد .



و يعول الجهاز الفمى للمنخب بقيادة الأسبانى جارسيا و الجماهير المصرية أمال عريضة على اللاعب يحيى الدرع ، خاصة أنه لاعب من أصحاب المهارات و عنصر المراوة و يعرف جيدا طريق التهديف



وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب يحيى الدرع فى الصور التالية :



يحيى الدرع و شقيقه سيف الدرع