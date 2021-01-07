شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يخطط لتعديل مركز محمد شريف بسبب بواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تعديل مركز محمد شريف لاعب المارد الأحمر، وإعادته لمركز الجناح في المباريات القادمة، بعدما اعتمد عليه في مركز رأس الحربة الصريح أو المهاجم الثاني في الفترة الأخيرة، على الرغم من تألقه في مركز رأس الحربة، وتسجيل 3 أهداف يتواجد بهم في صدارة ترتيب هدافي الدوري.

تأتي رغبة موسيماني في تعديل مركز محمد شريف وإعادته لمركز الجناح، من أجل منح الفرصة للكونغولي والتر بواليا، الوافد حديثاً للفريق الأحمر خلال الميركاتو الشتوي، والذي يرغب المدرب الجنوب إفريقي في منحه الفرصة للمشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة في الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وأجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى والجهاز الفنى والإدارى والطبى رابيد تيست قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة سيراميكا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

وخضع اللاعبون والجهاز الفنى والطبى والإدارى لاختبار رابيد تيست فى إطار الإجراءات الطبية ووفقا للبروتوكول الطبى الخاص بمباريات بطولة الدورى الممتاز للكشف عن الاصابة بكورونا.

وطلب بيتسو موسيمانى، تقريراً من طبيب الفريق الدكتور أحمد محمود أبو عبلة عن حالة اللاعبين المُصابين فى الفريق، وهم محمود متولى ومحمد محمود وجونيور أجاى ومحمد محمود وكريم نيدفيد وناصر ماهر ، ويؤدى محمود متولى برنامجا علاجيا للتعافى جراحة الرباط الصليبى، فيما يؤدى محمد محمود برنامجا للعلاج من جراحة ثانية خضع لها قبل أشهر فى الرباط الصليبى، أما نيدفيد فيتعافى من جراحة الركبة، فيما يؤدى أجاى برنامجا تأهيليا بسبب إصابة الوتر الوحشى، كما أجرى ناصر ماهر جراحة مؤخراً لتثبيت الكتف.