تقارير مغربية: الرجاء يخاطب الاتحاد العربي لتغيير ملعب مباراته ضد الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير مغربية، إن إدارة نادي الرجاء الرياضي، راسلت الاتحاد العربي لكرة القدم، من أجل المطالبة بتغيير ملعب لقاء الإسماعيلي المصري في البطولة العربية.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في إياب نصف نهائي البطولة العربية يوم الاثنين المقبل (11 يناير) على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "البطولة" المغربية وفقًا لمصدر خاص لها، فإن إدارة الرجاء خاطبت الاتحاد العربي، لتغيير ملعب المباراة.

وأشار المصدر المذكور، إلى أن إدارة النادي المغربي طالبت الاتحاد العربي بتغيير مكان المباراة من ملعب محمد الخامس "دونور" لإقامتها على ملعب مراكش الكبير.

وجاء طلب إدارة نادي الرجاء بتغيير ملعب المباراة بسبب تضرر أرضية ملعب "محمد الخامس" بسبب الأمطار، والتي نتج عنها خروج الفريق المغربي من الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أفريقيا لصالح تينجويت السنغالي بركلات الترجيح.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الدراويش، بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء، قبل أن يتم تأجيل باقي مباريات البطولة بسبب فيروس كورونا.