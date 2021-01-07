هل يتمرد مصطفى محمد للرحيل عن الزمالك؟ فاروق جعفر يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، عن أسباب انسحابه من جلسة اجتماع تحديد مستقبل مصطفى محمد من عرض نادي سانت اتيان والتي أجريت منذ أسبوع.

جعفر قال في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" :"منذ أسبوع كنت في جلسة بحضور ممثل نادي سانت اتيان ووكيل اسمه أدم من أجل مناقشة مستقبل مصطفى محمد".

وتابع :"الوكيل قال لي مش هتاخد حاجة من مصطفى محمد ومش هيلعب، لا يجوز هذه الطريقة من وكيل اللاعب وبسبب ذلك قررت الانسحاب من الاجتماع".

وواصل :"حتى هذه اللحظة مصطفى محمد لم يشارك في تدريبات الفريق".

وعن موقفه من رحيل مصطفى محمد، قال :"تحدثت مع والد اللاعب وكان غاضبًا جدًا بشأن تمسكنا باللاعب، لكن نحن في ظروف استثنائية وإذا رحل اللاعب سيرحل باقي اللاعبين".

وأكمل :"والده قال لي أن مصطفى سيرحل بفلوس، لكن اللجنة أيضًا عليها التفكير في بديل اللاعب خاصة أن التوقيت الحالي لا يوجد بديل لمصطفى سواء من داخل الفريق أو لاعب خارجي".

وأنهى :"ما طلبته من مصطفى محمد هو الاستمرار حتى نهاية الأولمبياد من أجل حصولنا على فرصة في البحث عن بديل له إلى جانب إمكانية ارتفاع القيمة التسويقية للاعب".

وشهدت الفترة الماضية رغبة من جانب نادي سانت اتيان الفرنسي للتعاقد مع مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية إلا أن نادي الزمالك متمسك ببقاء اللاعب حتى نهاية الموسم.

وكان اللاعب أدلى في تصريحات تليفزيونية عبّر فيه عن رغبته بالانتقال للدوري الفرنسي.

في المقابل، كان رد الزمالك الرسمي بفرض عقوبة مالية على اللاعب بعد خروجه بتصريحات تليفزيونية بدون إذن.