قناة الزمالك: عقوبة على مصطفى محمد لإدلائه بتصريحات "دون إذن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال خالد الغندور الإعلامي بقناة الزمالك، إن أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بالنادي، وعبد الحليم علي مدير الكرة قررا توقيع عقوبة على مصطفى محمد لاعب الفريق الأول.

وقال الغندور عبر قناة الزمالك في برنامجها الرئيسي: "قرر أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، وعبد الحليم علي مدير الكرة توقيع عقوبة ضد مصطفى محمد لاعب الفريق لإدلائه بتصريحات تلفزيونية دون الحصول على إذن مسبق، وبالتالي سيتم تطبيق اللائحة عليه".

وكان مصطفى محمد قد أدلى بعدة تصريحات عبر برنامج "أوضة اللبس" المذاع عبر قناة النهار، تحدث خلاله عن أزمة احترافه الأوروبي، وعدم وضوع موقف اللجنة التي تدير النادي معه.