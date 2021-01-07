بينهم الطاهر وحسام حسن.. سموحة: إصابات كورونا "قابلة للزيادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن إصابات كورونا التي شملت أطهر الطاهر وحسام حسن "قابلة للزيادة"، مضيفًا أن ضم المهاجم "العربي" سيتم الإعلان عنه الاسبوع الجاري.

وتعرض سموحة لضربة قوية أمس الأربعاء، بعدما أعلن فرج عامر إصابة 11 لاعبًا بين صفوف الفريق الأول بفيروس كورونا، مما اضطر اتحاد الكرة المصري لتأجيل مباراته ضد الإنتاج الحربي بالدوري.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير"، قال فرج عامر: "أجرينا مسحة تابعة لاتحاد الكرة المصري كشفت إيجابية بعض اللاعبين، ثم اجرينا مسحة أخرى خاصة أكدت الأسماء المصابة بالإضافة للاعبين آخرين".

وأضاف: "قائمة النادي تضم 22 لاعبًا فقط، بينهم 11 لاعبًا مصابين بفيروس كورونا، والعدد قابل للزيادة".

وعن الأسماء المصابة، قال رئيس سموحة: "لاعبين كُثر بينهم أطهر الطاهر، حسم حسن وغيرهم".

وبسؤاله عن الصفقة المنتظرة، قال: "كما سبق وقلت مهاجم عربي، لم يسبق له اللعب في الدوري المصري، وسيتم الإعلان عن الصفقة الاسبوع الجاري".