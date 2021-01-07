هل يدخل نجم تونس ضمن صفقة انتقال مصطفى محمد لسانت اتيان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الخميس، أن نادي سانت اتيان الفرنسي لم يعرض لاعبه الدولي التونسي وهبي الخزري على الزمالك من أجل تخفيض قيمة انتقال مصطفى محمد.

صحيفة "foot-sur7" الفرنسية والمهتمة بأخبار نادي سانت اتيان، قالت إن نادي سانت اتيان لم يعرض وهبي الخزري ضمن الصفقة، واصفة التعاقد مع مصطفى محمد بـ"المعقدة".

وأضافت الصحيفة، أن النادي الفرنسي اتفق بالفعل مع مصطفى محمد، لكن ما يتردد عن تقديم عرضًا بقيمة أربعة ملايين يورو غير صحيح بل بقيمة 2.5 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي سانت اتيان من الممكن أن يقدم عرض آخر يقدر بثلاثة ملايين يورو إلا أن نادي الزمالك متمسك بالحصول على خمسة ملايين يورو.

ويرغب مصطفى محمد في الرحيل إلى الدوري الفرنسي بعدما أعلن اللاعب عن ذلك خلال تصريحاته أمس الأربعاء، حيث طالب اللاعب مسئولي القلعة البيضاء بالسماح له بالرحيل.

في المقابل، يتمسك نادي الزمالك باللاعب نظرًا لقيمته الفنية إلى جانب الانتظار حتى نهاية الأولمبياد المقبل من أجل الحصول على عرض مالي أفضل من عرض سانت اتيان.

ولم يشارك مصطفى محمد في آخر مباراتين مع الزمالك أمام سموحة وإنبي حيث خاض أول مباراتين في الدوري أمام المقاولون العرب وبيراميدز ونجح اللاعب في تسجيل هدفين.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد خاض عدة تجارب على سبيل الإعارة مع الداخلية وطنطا وطلائع الجيش قبل أن يعود للزمالك قبل بداية الموسم الماضي محققًا ثلاثة ألقاب وهم كأس مصر والسوبر الأفريقي والمصري.