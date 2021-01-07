الطريق لمونديال الأندية.. سانتوس يفرض التعادل على بوكا جونيورز بكأس الليبرتادوريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

فرض فريق سانتوس البرازيلي التعادل السلبي على مضيفه بوكا جونيورز الأرجنتيني في المباراة التي أقيمت بصباح اليوم الخميس ضمن ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة كوبا ليبرتادوريس.

وفشل الفريق الأرجنتيني من استغلال إقامة المباراة على ملعبه للخروج بنتيجة الفوز، في المقابل استطاع استطاع الفريق البرازيلي الحفاظ على مرماه من استقبال أي هدف.

ويمتلك كل فريق في مباراة الإياب والمقرر لها يوم الخميس المقبل فرصة الوصول للمباراة النهائية حيث يحتاج سانتوس الفوز فقط بأي نتيجة، في المقابل يتطلب على بوكا التعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة للوصول للمشهد الختامي.

وكان فريق بالميراس حقق فوزًا ثمينًا خارج قواعده على حساب ريفر بليت الأرجنتيني بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة على استاد "ماراكانا" في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو في 30 من الشهر الجاري بدون حضور الجماهير بسبب الوضع الحالي من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

الفائز بهذه البطولة سيحصل على المقعد الأخير نحو التأهل لبطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في قطر خلال الأول من فبراير المقبل وحتى 11 من نفس الشهر.

بطل كأس ليبرتادوريس سيبدأ مشواره في مونديال الأندية مثل بطل أوروبا بايرن ميونيخ وتحديدًا من دور نصف النهائي، حيث ستقام القرعة في 19 من الشهر الجاري بالعاصمة السويسرية زيوريخ.

وضمنت ستة أندية الوصول لبطولة كأس العالم للأندية وهم: بايرن ميونيخ بطل أوروبا - الأهلي بطل أفريقيا - أولسيان هونداي بطل آسيا - تيجريس أونال بطل الكونكاكاف - أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا - الدحيل بطل الدوري القطري.