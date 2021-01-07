شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقبل أحد أصحاب الهمم فى التدريب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم اليوم، الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، تواجد أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل مصافحة الجهاز الفني واللاعبين والتقاط الصور التذكارية معهم، وقام الشاب بمنح محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق والبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني بعض اللافتات المكتوب عليها اسم الثنائي بجانب شعار نادي الزمالك.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.



الزمالك يستقبل شخص من ذوى المهام



باتشيكو



شيكابالا وأبو جبل



شيكابالا



مدحت عبد الهادى

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك أصدرت بيانًا رسميًا، بشأن عروض الاحتراف التى تلقاها عدد من لاعبى الفريق الكروى الأول فى الفترة الأخيرة، وجاء فى مقدمتهم مصطفى محمد مهاجم الفريق، والذى تلقى عرضًا للاحتراف فى صفوف سانت اتيان الفرنسى، فضلاً عن فرجانى ساسى الذى مازال يماطل فى التجديد بسبب العروض التى تلقاها مؤخرًا.

تلاحظ في الآونة الأخيرة ورود بعض العروض الاحترافية الخارجية لبعض من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ولما كانت هذه العروض في الوقت الحالي تهدد استقرار الفريق والذي تسعى إليه إدارة الزمالك والتي أخذت على عاتقها هذه المسئولية تجاه الجماهير العاشقة لنادي الزمالك.

وإذ تتعجب كذلك من أن هذه العروض ترد للاعبي الفريق الأول للنادي دون باقي الأندية الأخري ويعني ذلك أنه عمل ممنهج لهدم استقرار الفريق، وهذا ما لا ترضى عنه الإدارة بعد أن تنبهت لذلك.

لذا فقد قررت اللجنة عدم النظر في أي عروض احترافية خارجية في الوقت الحالي حفاظًا على استقرار الفريق ومسئوليتها تجاه الجماهير.