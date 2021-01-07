شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرياضة تمدد تأجيل مسابقات دون 18 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

عممت الهيئة العامة لرعاية الرياضة الأربعاء على جميع الجهات الرياضية العاملة تحت مظلتها باستمرار تأجيل جميع المسابقات والأنشطة الرياضية لمن هم دون 18 عاماً، حتى يتم تقييم الوضع الصحي في نهاية شهر فبراير / شباط المقبل .

وحددت"الهبئة" ما يسمح به خلال هذه الفترة فيما يلي: عقد بطولات على مستوى كل إمارة وحسب موافقة اللجان والفرق المحلية لإدارة الطوارئ والكوارث والمجالس الرياضية المختصة ، والنظر في المشاركات الخارجية وفقا لطبيعة كل منها على أن يتم موافاة الهيئة بالطلب في موعد لا يقل عن 14 يوماً قبل المشاركة، فيما يكون الإشراف على التدريبات الرياضية من قبل المجالس الرياضية والحكومات المحلية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعلن عنها سابقاً،ورفع التقارير الخاصة بالإصابات والمخالطين إلى "الهيئة".