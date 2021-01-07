شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. قذيفة أحمد فتحى تعيد آمال الأهلى للتتويج بدوري 2008 - 2009 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح هدف أحمد فتحى الذى سجله في شباك طلائع الجيش موسم 2008 -2009 الأهلى بارقة الأمل في التتويج بلقب الدوري وتعود أحداث اللقاء حينما تغلب المارد الأحمر على الطلائع بنتيجة 3 -1 في المباراة التي جمعتهما باستاد الكلية الحربية بعد أن تأخر في الدقيقة 51 بهدف لأحمد عبد الله ، ليحرز محمد أبو تريكة هدف التعادل في الدقيقة 66 ، ثم أحمد فتحي هدف قاتل في الدقيقة 92 ، ومحمد طلعت في الدقيقة 94.

بعد هذه المباراة لجأت لجنة المسابقات لمباراة فاصلة بين الأهلي والإسماعيلي لتحديد بطل الدوري ، وأقيمت المباراة في استاد المكس بالاسكندرية وفاز الأهلي 1-0 برأسية الأنجولي أمادو فلافيو ليتوج أبناء القلعة الحمراء بلقب الدوري رقم 34 في تاريخ الأهلي.

كانت موقعة الأهلي والجيش آخر مباريات الدوري موسم 2008 - 2009، وكان فريق طلائع الجيش يدافع بكل قوة بقيادة مدربهم فاروق جعفر بعد أن تقدم أحمد عبد الله لاعب الجيش بهدف للفريق العسكري في الدقيقة 52 واستطاع ابو تريكة تسجيل التعادل في الدقيقة 66 لتزداد المباراة إثارة.

وضغط الأهلي لتسجيل هدف الفوز ومن تمريره لمحمد طلعت وصلت إلي احمد فتحي الذي راوغ المدافع ويضع الكرة في المرمى، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.

وقبل نهاية اللقاء أحرز المهاجم محمد طلعت الهدف الثالث للأهلي ليلعب مباراة فاصلة أمام الاسماعيلي ويحسم لقب الدوري لصالح القلعة الحمراء.