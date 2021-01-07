شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المصرى البورسعيدى يسعى للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاتحاد السكندرى نظيره المصرى البورسعيدى في تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها زعيم الثغر منتشياً بفوزه على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الفريق البورسعيدى على نظيره غزل المحلة بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر فى مباراة وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد تسعة نقاط بعدما لعب خمسة مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

وطالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بمواصلة قطار النتائج المتميزة للتقدم في سباق مراكز المسابقة ، في المقابل يسعى على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لخطف النقاط الثلاث للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم في النسخة الحالية من المسابقة المحلية.

ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد أمام المصرى البورسعيدى مكون من :"محمد صبحى، محمود رزق، محمد عطوة، كريم يحيى، مروان عطية، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، رزاق سيسيه، كريم ممدوح، عمار حمدي، خالد قمر".

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام الاتحاد مكون من :" أحمد مسعود ، فريد شوقي،سعيدو سمبوري،محمد عنتر،أحمد رفعت،عمرو موسي ، كريم العراقي، عمرو موسى،، أحمد شوشة،مصطفى سلطان ، أحمد جمعة".