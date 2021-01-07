شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تستبعد الأندية الأقل من 15 لاعبة بدوري الدرجة الثانية للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
استقر مسئولو اللجنة الثلاثية الملكفة بإدارة اتحاد الكرة ، على استبعاد أي نادي من دوري الدرجة الثانية للكرة النسائية تكون قائمته أقل من 15 لاعبة للموسم الجديد، وذلك من أجل توسيع قاعدة المشاركة في الكرة النسائية وحث الأندية على التعاقد مع أكثر من لاعبة في دوري الدرجة الثانية للكرة النسائية .
وأجري الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة دوري الكرة النسائية من جديد بنظام المجموعة الواحدة من دورين، وتعد هذه المرة الثانية التى تجرى فيها القرعة بعد قرار اللجنة الثلاثية ، بتأجيل مباريات دورى الكرة النسائية، التى كان مقررا انطلاقها الثلاثاء الماضي، حيث تم توجيه الدعوة لمندوبى الأندية المشاركة فى المسابقة للاجتماع لإعادة القرعة.