الجبلاية تستبعد الأندية الأقل من 15 لاعبة بدوري الدرجة الثانية للكرة النسائية

القاهرة - سامية سيد -

استقر مسئولو اللجنة الثلاثية الملكفة بإدارة اتحاد الكرة ، على استبعاد أي نادي من دوري الدرجة الثانية للكرة النسائية تكون قائمته أقل من 15 لاعبة للموسم الجديد، وذلك من أجل توسيع قاعدة المشاركة في الكرة النسائية وحث الأندية على التعاقد مع أكثر من لاعبة في دوري الدرجة الثانية للكرة النسائية .

وأجري الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة دوري الكرة النسائية من جديد بنظام المجموعة الواحدة من دورين، وتعد هذه المرة الثانية التى تجرى فيها القرعة بعد قرار اللجنة الثلاثية ، بتأجيل مباريات دورى الكرة النسائية، التى كان مقررا انطلاقها الثلاثاء الماضي، حيث تم توجيه الدعوة لمندوبى الأندية المشاركة فى المسابقة للاجتماع لإعادة القرعة.

وأجرى اتحاد الكرة قرعة الدورى الممتاز لكرة القدم النسائية للموسم الكروى الجديد، يوم 13 ديسمبر الماضي بمقر الاتحاد، بحضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية سابقا، ومازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق، ومشاركة 15 فريقا، على أن يقام الدورى على ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة خمس فرق بنظام دورى من دور واحد، ويصعد الأول والثانى من كل مجموعة لدورى السوبر، الذى يقام من دورين لتحديد الفريق البطل، ثم يتم تقسم الفرق التسعة المتبقية على مجموعتين لتحديد الفرق الثلاثة الهابطة للقسم الثانى.