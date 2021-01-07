شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على أتلتيك بيلباو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق

برشلونة فوزا مهما على فريق أتليتك بلباو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث بدأت المباراة بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة من فريق بيلباو عن طريق أيناكي ويليامز ليتعادل بعدها برشلونة في الدقيقة 14 عن طريق بيدري، وقبل نهاية الشوط الاول وفي الدقيقة 38 يحرز النجم ميسي هدف التقدم لبرشلونة، ثم يعود ويضيف الهدف الثالث لفريقه والثاني له في الشوط الثاني في الدقيقة 62 من المباراة ليتقدم فريق برشلونة بثلاثة اهداف مقابل هدف، لكن فريق بلباو يأبى أن تنتهي المباراة بهذه النتيجة ليحرز الهدف الثاني له في الدقيقة الأخيرة من المباراة عن طريق ايكر مونيان لتنتهي المباراة بتيجة 3-2 لصالح برشلونة.

بهذه النتيجة تقدم ترتيب فريق برشلونة في الدوري الاسباني ليحتل المركز الثالث ولديه 31 نقطة من 17 مبراة ليأتي بعد كلا من أتليتكو مدريد المتصدر بـ38 نقطة من 15 مباراة ويليه الوصيف فريق ريال مدريد بـ36 نقطة من 17 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الاسباني، موضحا فيه ترتيب الفرق وعدد المباريات التي لعبها كل فريق، وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة بالإضافة إلى ما له وما عليه من الاهداف والفرق بينها وأخيرا عدد النقاط لكل فريق.