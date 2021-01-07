شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب نتيحة مسحة كورونا قبل إعلان قائمة مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي، ظهور المسحة الطبية للكشف عن كورونا والخاصة بالجهاز الفني والطبي والإداري للفريق الأول ولاعبي الفريق أجروا أمس الأربعاء، قبل إعلان قائمة مباراة سيراميكا المقرر لها غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا للمواجهة القادمة، قبل الدخول في معسكر مغلق غدا استعدادا لمواجهة سيراميكا.

وأجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني والإداري والطبي «رابيد تيست» قبل انطلاق مران الفريق صباح أمس؛ استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وخضع اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري لاختبار رابيد تيست في إطار الإجراءات الطبية ووفقا للبروتوكول الطبي الخاص بمباريات بطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا غدا الخميس؛ استعدادا لمواجهة سيراميكا القادمة.