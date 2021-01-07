شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيمي يعتذر لحكم لقاء المقاولون والنجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم أحمد الشيمي، لاعب المقاولون العرب، اعتذارا للحكم المغربي نور الدين الجعفري عن الموقف غير الأخلاقي الذي قام به عقب إطلاق صافرة النهاية بفوز النجم الساحلي على الفريق المصري بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء في دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية.

كان الحكم المغربي نور الدين الجعفري لعب دورا كبيرا في تأهل النجم الساحلي على حساب ذئاب الجبل، بعد احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، كان لها الدور الأكبر في تأهل الفريق التونسي.

وقال الشيمي: «أنا بعتذر للحكم، ونادي المقاولون، ولمجلس الإدارة، والجهاز الفني واللاعبين، وأهلي، عن الموقف اللي حصل في المباراة».

أحمد الشمي، لاعب المقاولون العرب