شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الجزيري: النجم الساحلي لا يستحق الصعود لدور مجموعات الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيف الدين الجزيري، لاعب المقاولون العرب، إن فريق النجم الساحلي التونسي، لا يستحق الصوعد لدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية، بفوزه علينا بهدفين لهدف، لأن ضربة الجزء الذي حصل عليها الفريق التونسي غير شرعية، والدليل على ذلك أن أنف هيثم الجويني، نزفت بالدماء بعد اصطدام الكرة في وجه وليس في يديه كما أدعى الحكم.

وأضاف الجزيري، في تصريحاته عقب اللقاء، أن المقاولون العرب قدم مباراة فنية على أعلى مستوى، وكان يستحق الصعود لدور المجموعات والمنافسة على البطولة الأفريقية.